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31 августа, 00:21

Крупная японская компания решила продолжить закупку газа на Сахалине

Японская Mitsui подтвердила, что остаётся в "Сахалине-2"

Японская компания Mitsui официально сообщила о решении сохранить долю в российском энергетическом проекте "Сахалин-2", несмотря на последние изменения в его структуре.

В сообщении пресс-службы компании не указывается объём доли, который она получит при новом операторе проекта. Подчёркивается, что японская сторона продолжит диалог с РФ по вопросам, связанным с "Сахалином-2".

Лайф рассказывал, что власти Японии ещё в июле призвали Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в "Сахалине-2". В конце августа стало известно об их согласии на новые условия. А накануне Правительство России разрешило Mitsui остаться в проекте.

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Напомним, 30 июня президент Владимир Путин подписал указ, который, в частности, предусматривает передачу имущества компании "Сахалин энерджи" в собственность РФ. Тем же документом предусмотрено и создание российского ООО, к которому перейдут все права и обязанности "Сахалин энерджи инвестмент компани лтд" (Sakhalin Energy). Японии сразу предрекли экономические проблемы. Как отмечало издание Kyodo, при возникновении проблем с поставками природного газа возникнет угроза резкого роста цен на энергию.

Обложка ©

ТАСС

Андрей Григорьев

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