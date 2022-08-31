Крупная японская компания решила продолжить закупку газа на Сахалине

Японская компания Mitsui официально сообщила о решении сохранить долю в российском энергетическом проекте "Сахалин-2", несмотря на последние изменения в его структуре.

В сообщении пресс-службы компании не указывается объём доли, который она получит при новом операторе проекта. Подчёркивается, что японская сторона продолжит диалог с РФ по вопросам, связанным с "Сахалином-2".

Лайф рассказывал, что власти Японии ещё в июле призвали Mitsui и Mitsubishi сохранить доли в "Сахалине-2". В конце августа стало известно об их согласии на новые условия. А накануне Правительство России разрешило Mitsui остаться в проекте.