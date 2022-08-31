В Германии решили выявлять газовых халявщиков

После сокращения поставок газа из России Берлин исключит "халявщиков" из программы компенсации за цены на топливо. Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек. Надбавку получат только те компании, которые в ней нуждаются, сообщил он.

"Конечно, этим "халявщикам", компаниям, которые действительно получают хорошую прибыль, не нужно получать надбавку за газ", — заявил Хабек в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

Чтобы претендовать на компенсацию, отметил глава немецкого Минэнерго, компании-импортёры должны вносить вклад в обеспечение энергетической безопасности ФРГ. Для получения льгот им необходимо компенсировать недостающие объёмы российского газа в достаточной пропорции и отказаться от выплаты премий и дивидендов.