"Уроки фантастической жизни": Шварценеггер назвал Горбачёва своим героем
Шварценеггер признался, что Горбачёв был его героем и другом
Своё отношение к первому президенту СССР Михаилу Горбачёву в связи с его уходом из жизни высказал американский актёр, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Он назвал Горбачёва своим героем.
"Есть старая поговорка: "Никогда не встречай своих героев". Я думаю, что это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачёв был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним", — Шварценеггер в "Твиттере".
Актёр считает, что ему невероятно повезло называть Михаила Горбачёва другом. Шварценеггер призвал всех "извлечь уроки из его фантастической жизни".
Как ранее писал Лайф, Берлускони назвал Горбачёва "чемпионом демократии" и человеком, изменившим историю XX века. По его мнению, "в этот сложный момент международной политики" миру не хватает видения советского политика.
Напомним: о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга.
ТАСС / ЕРА / ENRIC FONTCUBERTA