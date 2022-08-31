"Уроки фантастической жизни": Шварценеггер назвал Горбачёва своим героем

Своё отношение к первому президенту СССР Михаилу Горбачёву в связи с его уходом из жизни высказал американский актёр, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер. Он назвал Горбачёва своим героем.

"Есть старая поговорка: "Никогда не встречай своих героев". Я думаю, что это один из худших советов, которые я когда-либо слышал. Михаил Горбачёв был одним из моих героев, и для меня было честью и радостью встретиться с ним", — Шварценеггер в "Твиттере".

Актёр считает, что ему невероятно повезло называть Михаила Горбачёва другом. Шварценеггер призвал всех "извлечь уроки из его фантастической жизни".

Как ранее писал Лайф, Берлускони назвал Горбачёва "чемпионом демократии" и человеком, изменившим историю XX века. По его мнению, "в этот сложный момент международной политики" миру не хватает видения советского политика.