NASA определилось с датой запуска миссии к Луне

Новая попытка запуска ракеты-носителя Space Launch System с кораблём Orion ("Орион") к Луне будет предпринята в субботу, 3 сентября. Об этом сообщил глава программы полётов к естественному спутнику Земли Artemis ("Артемида") Майкл Сарафин.

"Запуск состоится 3 сентября, окно откроется в 14:17 по времени восточного побережья США (21:17 мск. — Прим. Лайфа)", — сказал он на пресс-конференции.

Сарафин пояснил, что дату старта перенесли со 2 сентября из-за негативного прогноза погоды.

Как рассказывал Лайф, 29 августа NASA в последний момент отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая должна вывести новейший космический корабль Orion в беспилотный рейс на орбиту Луны.