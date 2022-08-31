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30 августа, 23:01

NASA определилось с датой запуска миссии к Луне

NASA запустит миссию к Луне 3 сентября

<p>Ракета-носитель Space Launch System. Фото © NASA</p>

Ракета-носитель Space Launch System. Фото © NASA

Новая попытка запуска ракеты-носителя Space Launch System с кораблём Orion ("Орион") к Луне будет предпринята в субботу, 3 сентября. Об этом сообщил глава программы полётов к естественному спутнику Земли Artemis ("Артемида") Майкл Сарафин.

"Запуск состоится 3 сентября, окно откроется в 14:17 по времени восточного побережья США (21:17 мск. — Прим. Лайфа)", — сказал он на пресс-конференции.

Сарафин пояснил, что дату старта перенесли со 2 сентября из-за негативного прогноза погоды.

С подготовкой запуска "Луны-25" возникла проблема

С подготовкой запуска "Луны-25" возникла проблема

Как рассказывал Лайф, 29 августа NASA в последний момент отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которая должна вывести новейший космический корабль Orion в беспилотный рейс на орбиту Луны.

Программа Artemis будет состоять из трёх этапов. Первый предусматривает беспилотный полёт "Ориона" вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй — облёт Луны с экипажем на борту. На третьем этапе NASA рассчитывает высадить астронавтов на Луну, а затем отправить их к Марсу, это произойдёт ориентировочно в середине 2030-х годов.

Андрей Григорьев

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