Минстрой предложил списать некоторым россиянам долги по коммуналке

Нуждающимся гражданам могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги. Причинами для списания и предоставления льгот могут стать, согласно проекту постановления Минстроя, стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и так далее. Сегодня обязательства аннулируются только в тех случаях, когда есть доказательства, что взыскать их невозможно. Об этом пишут "Известия".

Также, как сообщает издание, при наличии уважительной причины для несвоевременной оплаты ЖКУ граждане продолжат получать положенные им субсидии, в то время как сегодня должников лишают льгот.

Предстоит разработать механизм, который не станет превращать списанные долги граждан в задолженность управляющих компаний. Сейчас из-за этого происходит регулярное недофинансирование предприятий ЖКХ. Со временем, считают специалисты, отрасль может прийти к тому, чтобы субсидировать платежи за коммуналку малоимущим в полном размере.

"Расширение оснований для списания, безусловно, стоит приветствовать, но широкому кругу неплательщиков не следует рассчитывать на это", — цитирует газета "Известия" мнение эксперта тематической площадки ОНФ "Жильё и городская среда" Павла Склянчука.

Эксперты также считают, что в будущем можно рассмотреть и расширение списка уважительных причин. Например, таковыми могут стать падение доходов из-за выхода того же кормильца на пенсию, рост расходов, связанных с рождением ребёнка, особенно если это ребёнок-инвалид. Проект постановления внесут в правительство после завершения всех необходимых процедур.