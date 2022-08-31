Литву уличили в дискриминации и национализме по отношению к мигрантам

Литву призвали немедленно прекратить длительное содержание мигрантов под стражей. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (Médecins sans frontières, MSF) обвинила Вильнюс в жестоком обращении с переселившимися в страну. По данным правозащитников, в регистрационных центрах в Кибартае, Пабраде, Рукле и Науйининкае сейчас содержатся около 700 человек, приехавших из Белоруссии в 2021 году.

"Уязвимые мигранты и люди, ищущие убежища, длительное время содержащиеся в Литве под стражей, впоследствии сталкиваются с вызывающим тревогу ухудшением их психического здоровья", — говорится в заявлении, распространённом в Женеве.

Также заявлено, что чаще других "дискриминационной миграционной практике" подвергаются "некоторые национальности", в частности, нигерийцы и конголезцы. MSF считает, что это постыдный вклад Литвы в "глобальную деградацию прав человека". Организация высказалась за введение "равноправной системы предоставления убежища", которая бы преследовала принципы уважения "достоинства, здоровья и прав человека".