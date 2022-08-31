Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва

Как рассказывал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга.