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30 августа, 21:24

Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва

Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачёва. Об этом Лайфу заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва", сказал Песков.

Он добавил, что утром президент РФ направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким государственного деятеля.

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Как рассказывал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга.

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Пресс-служба Президента РФ

Александр Юнашев

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