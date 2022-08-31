Песков: Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва
Президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной первого президента СССР Михаила Горбачёва. Об этом Лайфу заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачёва", — сказал Песков.
Он добавил, что утром президент РФ направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким государственного деятеля.
Как рассказывал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни. Похоронить государственного деятеля могут на Новодевичьем кладбище в Москве, где покоится его супруга.
Пресс-служба Президента РФ