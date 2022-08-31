В Минздраве ответили на вопрос о возможности возвращения удалёнки
Инфекционист Минздрава: Оснований для перехода на дистанционное обучение нет
В нынешней эпидемиологической обстановке в России нет оснований для перехода на дистанционное обучение и удалённую работу. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.
Он отметил, что рост заболеваемости ковидом в стране отмечается с июля. От региона к региону этот процесс проходит по-разному, причём отличается значительно.
"В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение", — приводит ТАСС слова Чуланова.
Как рассказывал Лайф, ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вскоре может наступить всплеск заболеваемости ковидом, подобный тому, что был прошлой зимой. В связи с этим он напомнил о необходимости вакцинации.
ТАСС / Донат Сорокин