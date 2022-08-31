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30 августа, 21:20

В Минздраве ответили на вопрос о возможности возвращения удалёнки

Инфекционист Минздрава: Оснований для перехода на дистанционное обучение нет

В нынешней эпидемиологической обстановке в России нет оснований для перехода на дистанционное обучение и удалённую работу. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов.

Он отметил, что рост заболеваемости ковидом в стране отмечается с июля. От региона к региону этот процесс проходит по-разному, причём отличается значительно.

"В настоящее время нет оснований для повторного введения на федеральном уровне таких значимых ограничительных мероприятий, как перевод на дистанционную работу и дистанционное обучение", приводит ТАСС слова Чуланова.

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Как рассказывал Лайф, ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил, что вскоре может наступить всплеск заболеваемости ковидом, подобный тому, что был прошлой зимой. В связи с этим он напомнил о необходимости вакцинации.

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ТАСС / Донат Сорокин

Андрей Григорьев

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