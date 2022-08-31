Участие Индии в военных учениях с Россией обеспокоило США
Карин Жан-Пьер: Участие Индии в учениях "Восток" беспокоит Белый дом
Вашингтон обеспокоен участием Индии в учениях "Восток". Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос об этих международных манёврах.
"США обеспокоены, когда любые страны проводят учения с Россией", — сказала Жан-Пьер.
При этом она подчеркнула, что только сами страны могут вынести окончательное решение об участии в подобных мероприятиях.
Ранее Лайф писал, что на семи полигонах Восточного военного округа с 1 по 7 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". В них примут участие более 50 тысяч человек. Япония тоже заявила об обеспокоенности в связи с этими манёврами. Она по дипломатическим каналам выразила российской стороне протест. При этом замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин назвал учения "Восток-2022" сугубо оборонительными.