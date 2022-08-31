Участие Индии в военных учениях с Россией обеспокоило США

Вашингтон обеспокоен участием Индии в учениях "Восток". Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос об этих международных манёврах.

"США обеспокоены, когда любые страны проводят учения с Россией", — сказала Жан-Пьер.