Стало известно, где могут похоронить Горбачёва
ТАСС: Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище
Первого президента СССР Михаила Горбачёва похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой его жены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, знакомого с пожеланиями близких государственного деятеля.
"Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище", — сказал источник агентства.
Член-корреспондент РАН Руслан Гринберг рассказал Лайфу, что Горбачёв хотел быть похоронен именно на Новодевичьем кладбище.
Как рассказывал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни.
ТАСС / Михаил Джапаридзе