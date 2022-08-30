Стало известно, где могут похоронить Горбачёва

Первого президента СССР Михаила Горбачёва похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой его жены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, знакомого с пожеланиями близких государственного деятеля.

"Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище", — сказал источник агентства.

Член-корреспондент РАН Руслан Гринберг рассказал Лайфу, что Горбачёв хотел быть похоронен именно на Новодевичьем кладбище.