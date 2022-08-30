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30 августа, 20:44

Стало известно, где могут похоронить Горбачёва

ТАСС: Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище

Первого президента СССР Михаила Горбачёва похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище, рядом с могилой его жены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, знакомого с пожеланиями близких государственного деятеля.

"Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище" сказал источник агентства.

Член-корреспондент РАН Руслан Гринберг рассказал Лайфу, что Горбачёв хотел быть похоронен именно на Новодевичьем кладбище.

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Как рассказывал Лайф, о том, что на 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв, стало известно вечером 30 августа. Он умер после тяжёлой и продолжительной болезни.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Андрей Григорьев

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