Антироссийские санкции ударили по чешскому пиву
В Чехии производители пива решили поднять цены из-за подорожания энергии
Пивоваренные заводы Чехии оказались вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за роста стоимости энергии. Так, хмельной напиток расположенного в городе Пльзень (Западная Чехия) крупнейшего и самого известного чешского завода "Пльзеньский праздрой" с 1 октября подорожает на восемь процентов.
"В среднем наши цены повысятся на восемь процентов", — приводит ТАСС слова пресс-секретаря предприятия Зденека Коваржа.
Он подчеркнул, что это значительно ниже уровня инфляции в стране, которая в июле превысила 17%. О повышении цен заявили и другие чешские пивоваренные заводы. "Старопрамен" поднимет стоимость продукции с 1 сентября на 5,4%, а в октябре произведёт очередную её коррекцию. Завод "Будейовицки Будвар", расположенный в городе Ческе-Будеевице на юге Чехии, также объявил об удорожании продукции с первых чисел сентября. Подобное сообщение ожидается и от руководства пивоваренного предприятия "Приматор" в городе Наход (северо-восток Чехии).
Ранее Лайф писал, что министр юстиции Чехии заявил об угрозе революции в ЕС из-за роста цен на энергоресурсы. Он полагает, что нынешняя ситуация в социальной и политической сфере оказалась наиболее драматичной с 1989 года. Проблемы с энергетикой в Европе усилились из-за введённых против России санкций — топливо резко дорожает, обновляя исторические максимумы.
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