Антироссийские санкции ударили по чешскому пиву

Пивоваренные заводы Чехии оказались вынуждены повысить цены на свою продукцию из-за роста стоимости энергии. Так, хмельной напиток расположенного в городе Пльзень (Западная Чехия) крупнейшего и самого известного чешского завода "Пльзеньский праздрой" с 1 октября подорожает на восемь процентов.

"В среднем наши цены повысятся на восемь процентов", — приводит ТАСС слова пресс-секретаря предприятия Зденека Коваржа.

Он подчеркнул, что это значительно ниже уровня инфляции в стране, которая в июле превысила 17%. О повышении цен заявили и другие чешские пивоваренные заводы. "Старопрамен" поднимет стоимость продукции с 1 сентября на 5,4%, а в октябре произведёт очередную её коррекцию. Завод "Будейовицки Будвар", расположенный в городе Ческе-Будеевице на юге Чехии, также объявил об удорожании продукции с первых чисел сентября. Подобное сообщение ожидается и от руководства пивоваренного предприятия "Приматор" в городе Наход (северо-восток Чехии).