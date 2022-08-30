Премьер Ирака заявил о готовности к отставке на фоне беспорядков
В Ираке премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что будет готов уйти с поста, если политическая ситуация будет становиться хуже. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».
"Если ситуация будет усложняться, то я в надлежащее время объявлю об уходе с поста премьер-министра Ирака", — сказал аль-Казыми в обращении к народу.
Как рассказывал Лайф, 27 июля сторонники шиитского имама Муктады ас-Садра ворвались в здание Парламента в Багдаде. Они возмущены выдвижением Мухаммада ас-Судани на пост премьера. 29 августа сторонники ас-Садра вошли во Дворец республики в Багдаде. У Парламента Ирака начались ожесточённые вооружённые столкновения, в результате которых погибли по меньшей мере десять человек. Сегодня Муктада ас-Садр приказал сторонникам покинуть Парламент Ирака в течение часа.
ТАСС / EPA / AHMED JALIL