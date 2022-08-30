Премьер Ирака заявил о готовности к отставке на фоне беспорядков

В Ираке премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что будет готов уйти с поста, если политическая ситуация будет становиться хуже. Об этом сообщает телеканал «Аль-Хадас».

"Если ситуация будет усложняться, то я в надлежащее время объявлю об уходе с поста премьер-министра Ирака", — сказал аль-Казыми в обращении к народу.