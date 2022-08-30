Республиканцы подготовили Байдену неприятный сюрприз на ноябрь

Республиканская партия решила объявить президенту США Джо Байдену импичмент. Политические соперники намерены сделать это после промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Об этом пишет газета Hill.

Согласно её публикации, республиканцы уже внесли в парламент статьи с предложением об импичменте президенту. Они рассчитывают, что по итогам выборов получат контроль над Палатой представителей, благодаря чему смогут лишить президента полномочий.

Байдена обвиняют в "тяжких преступлениях" по вопросам пограничного контроля, борьбы с коронавирусом, вывода войск из Афганистана. По данным газеты, в Палате представителей уже было зарегистрировано минимум восемь резолюций с предложением об импичменте, но срок их действия истечёт с окончанием текущего созыва Палаты представителей.