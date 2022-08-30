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30 августа, 19:14

Эрдоган дерзко ответил США на отказ продать F-35

Эрдоган: Турцию не волнует отказ США продать истребители F-35

Анкару не волнует отказ Вашингтона продавать Турции истребители F-35, как и реакция Штатов на закупку ею оборонных систем. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Нас не волнует, что они не дают нам F-35 или реагируют на оборонные системы, которые мы покупаем", — приводит слова Эрдогана портал Haberler.

Глава государства добавил, что Турция "способна производить любой продукт, в котором ей отказано".

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Ранее Лайф писал, что сенатор США Менендес назвал Турцию самой большой угрозой в Восточном Средиземноморье. Он заявил, что Анкара бросает вызов суверенитету Греции провокационными полётами в Эгейском море. Нарушение воздушного пространства истребителями — неприемлемое поведение для любой страны, добавил политик.

Напомним, США исключили Турцию из программы F-35 из-за приобретения страной российских систем ПВО С-400. А после начала "Операции Z" турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался передавать Украине С-400, несмотря на просьбы американцев.

Обложка ©

Wikipedia / Andrei Shmatko

Арина Родионова

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