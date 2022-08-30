"Газпром" приостановил поставки французской Engie в связи с неоплатой за июль

"Газпром" приостановил транзит газа французской компании Engie в связи с неоплатой июльских поставок в полном объёме, сообщила российская компания.

"По состоянию на конец рабочего дня 30 августа ООО "Газпром экспорт" не получило в полном объёме платежи за газ, поставленный компании Engie (Франция) в июле по действующим контрактам", — говорится в сообщении "Газпрома".

Как поясняет российский поставщик, в соответствии с Указом Президента РФ от 31 марта, если в контрактный срок оплаты платёж не был произведён покупателем в полном объёме, дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю запрещается. Мера действует до момента расчёта французской компании с "Газпромом".