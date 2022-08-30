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Опубликовано 30 августа 2022, 18:54

ВСУ за два часа нанесли 17 ударов по Энергодару вблизи ЗАЭС

За прошедшие два часа украинские военные нанесли 17 ударов по Энергодару вблизи Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Со стороны ВСУ возобновлён обстрел прибрежной линии города вблизи ЗАЭС. Военно-гражданская администрация города Энергодара сообщает, что c 19:00 до 21:00 по прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов [снарядами] калибра 155 миллиметров, выпущенных с противоположной стороны Днепра", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, огонь украинская армия ведёт из американских гаубиц М777, добавили в администрации.

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Ранее Лайф сообщал, что военнослужащие РФ предотвратили теракт украинских силовиков, сбив беспилотник-камикадзе над Запорожской АЭС. Сбитый дрон упал на крышу спецкорпуса АЭС, после чего сдетонировал его заряд. Беспилотник оказался американского производства. В Администрации города Энергодара считают целью удара срыв визита на атомную станцию миссии МАГАТЭ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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