ВСУ за два часа нанесли 17 ударов по Энергодару вблизи ЗАЭС

За прошедшие два часа украинские военные нанесли 17 ударов по Энергодару вблизи Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Со стороны ВСУ возобновлён обстрел прибрежной линии города вблизи ЗАЭС. Военно-гражданская администрация города Энергодара сообщает, что c 19:00 до 21:00 по прибрежной линии зафиксировано 17 артиллерийских ударов [снарядами] калибра 155 миллиметров, выпущенных с противоположной стороны Днепра", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, огонь украинская армия ведёт из американских гаубиц М777, добавили в администрации.