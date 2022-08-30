Разведчик США Риттер: ЦРУ скрывает от Байдена реальное положение дел на Украине

Руководство ЦРУ не предоставляет президенту США Джо Байдену корректные данные о ситуации вокруг Украины. Об этом в прямом эфире на ютуб-канале Judging Freedom рассказал экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

"Высшее руководство ЦРУ участвует в принятии важнейших государственных решений и заинтересовано в карьере, а значит, его главная задача — делать так, чтобы президент был счастлив от той информации, которую он получает", — заметил Риттер.

По словам офицера, именно руководство ЦРУ манипулирует сотрудниками, которые отвечают за сбор информации и составление отчётов для Байдена. Президент не хочет читать о том, что его политика ужасна и в корне неправильна, отметил Риттер, он рад следовать придуманной повестке, которая "приведёт к достижению нужных целей".

Экс-разведчик предположил, что из-за этого Байден и не осознаёт, что помощь США не может кардинально изменить ситуацию на Украине и приведёт лишь к ненужному кровопролитию. Офицер также пояснил, что ЦРУ — это насквозь коррумпированная государственная структура, в том числе в интеллектуальном плане.