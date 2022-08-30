Глава МИД Сийярто: Венгрия приняла миллион украинских беженцев

Число украинских беженцев, принятых Венгрией, достигло миллиона. Об этом перед началом заседания глав МИД стран ЕС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Трансляция велась на сервисах Евросоюза.

"Мы приняли уже один миллион беженцев с Украины. Мы постоянно проводим крупнейшую в истории нашей страны гуманитарную миссию", — сказал он.

Сийярто выразил надежду на "концентрацию участников на решениях, направленных на мир". Также он отметил, что рассчитывает на то, что Европа не столкнётся "с предложениями, которые привели бы к эскалации".

"Мир — наша цель номер один, мир как можно скорее", — добавил министр.