Глава МИД Сийярто: Венгрия приняла миллион украинских беженцев
Число украинских беженцев, принятых Венгрией, достигло миллиона. Об этом перед началом заседания глав МИД стран ЕС заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. Трансляция велась на сервисах Евросоюза.
"Мы приняли уже один миллион беженцев с Украины. Мы постоянно проводим крупнейшую в истории нашей страны гуманитарную миссию", — сказал он.
Сийярто выразил надежду на "концентрацию участников на решениях, направленных на мир". Также он отметил, что рассчитывает на то, что Европа не столкнётся "с предложениями, которые привели бы к эскалации".
"Мир — наша цель номер один, мир как можно скорее", — добавил министр.
Ранее Лайф писал, что более 50 тысяч украинских беженцев могут стать бездомными в Британии. Программа "Дома для Украины" рискует закрыться из-за кризиса. Тем более что шестимесячный срок, в течение которого государство обещало помогать беженцам, уже завершается.
Wikipedia / Aklyuch