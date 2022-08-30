"Газпром" выплатит акционерам промежуточные дивиденды в 51,03 рубля на акцию

Совет директоров "Газпрома" рекомендовал выплатить дивиденды за первые шесть месяцев 2022 года в размере 51,03 рубля на акцию. Об этом сообщается на сайте холдинга во вторник.

Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов состоится 30 сентября. Суммарно на эти нужды по итогам первого полугодия "Газпром" может направить 1,208 триллиона рублей.

"Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить предложение о выплате промежуточных дивидендов по результатам деятельности ПАО "Газпром" в первом полугодии 2022 года в денежной форме в размере 51,03 рубля на одну акцию <...> установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов, — 11 октября 2022 года", — заявил замглавы "Газпрома" Фамил Садыгов.