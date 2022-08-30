Мужа пропавшей год назад жительницы Рязани задержали по подозрению в её убийстве
В Рязани по подозрению в убийстве пропавшей год назад Елены Логуновой задержан её муж
Елена Логунова. Обложка © Портал 62инфо
В Рязани задержан Александр Логунов — муж пропавшей год назад 26-летней Елены Логуновой. Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источники, его подозревают в убийстве.
Елена Логунова пропала год назад. Двор многоэтажного дома, где жила семья, оборудован камерами видеонаблюдения, но женщина не попала ни на одну из них. Спустя два дня после исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Сам Логунов в день исчезновения супруги активно передвигался по городу, успев побывать несколько раз у кладбища и промзоны. Но следствие не нашло доказательств против него. Затем он стал посещать популярные ток-шоу, где рассказывал о том, как продвигаются поиски. Сегодня его задержали по подозрению в убийстве жены. По информации источника, мужчина пытался скрыться во время задержания.
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Напомним, дело о пропаже 26-летней Елены Логуновой в Рязани было передано в Центральный аппарат СК РФ год назад. Уже тогда звучала версия о причастности мужа к исчезновению девушки. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести полномасштабный комплекс следственных действий и установить все обстоятельства произошедшего.