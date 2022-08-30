Мужа пропавшей год назад жительницы Рязани задержали по подозрению в её убийстве

В Рязани задержан Александр Логунов — муж пропавшей год назад 26-летней Елены Логуновой. Как сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на источники, его подозревают в убийстве.

Елена Логунова пропала год назад. Двор многоэтажного дома, где жила семья, оборудован камерами видеонаблюдения, но женщина не попала ни на одну из них. Спустя два дня после исчезновения было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Сам Логунов в день исчезновения супруги активно передвигался по городу, успев побывать несколько раз у кладбища и промзоны. Но следствие не нашло доказательств против него. Затем он стал посещать популярные ток-шоу, где рассказывал о том, как продвигаются поиски. Сегодня его задержали по подозрению в убийстве жены. По информации источника, мужчина пытался скрыться во время задержания.