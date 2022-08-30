Лихач на Lexus с левыми номерами протащил инспектора ГИБДД, зажав его руку стеклом

Москвич на "лексусе" с фальшивыми номерами нарушил сразу несколько правил ПДД и провёз остановившего его сотрудника ДПС по дороге, зажав стеклом авто его руку. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, сообщили в СК РФ.

Инцидент произошёл вечером 29 августа. Инспекторы ГИБДД притормозили авто с левыми госномерами, но владелец машины отказался предъявлять документы. Вместо этого он, зажав руку полицейского стеклом, рванул с места. Остановить нарушителя удалось только выстрелом по колёсам транспорта.

"Расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он подозревается в <...> "применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — заявили в Следкоме.