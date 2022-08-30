Французам посоветовали готовиться к "особенно жёсткой зиме"

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр во вторник предупредил предприятия о необходимости сокращать потребление энергии и готовиться к "особенно жёсткой зиме". Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"Нужно готовиться к сценарию, в котором у нас будет особенно жёсткая зима", — сказал Ле Мэр на встрече с Союзом французских предпринимателей (Medef).

Глава министерства подчеркнул, что если настанет очень трудный период, то Франции придётся искать пути распределения энергии, потребляемой предприятиями. А граждане должны понять, что снижение объёмов используемого электричества дома, в транспорте, на предприятиях, в администрации, в магазинах — необходимая мера.

Однако господдержка предприятий, для которых счёт за газ и электричество превышает 3% от их товарооборота за 2021 год, будет продлена до конца декабря, добавил Ле Мэр.