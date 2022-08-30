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30 августа, 17:14

СК Армении задержал экс-главу армии Нагорного Карабаха Микаэля Арутюняна

Военный следственный департамент СК Армении задержал бывшего командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Микаэля Арутюняна. Он обвиняется в служебной халатности во время обороны города Шуши осенью 2020 года.

В пресс-службе ведомства пояснили, что с 30 октября по 9 ноября 2020 года при организации обороны города Шуши и прилегающих районов халатность Микаэля Арутюняна на службе повлекла за собой тяжёлые последствия.

"Вооружённые силы противника взяли под свой контроль город Шуши и его окрестности, подразделения армии обороны понесли потери", — отмечается в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что в Нагорном Карабахе получил ранение военнослужащий Армении после нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана.

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Скриншот YouTube / СК Армении

Ирина Фальке

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