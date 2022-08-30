СК Армении задержал экс-главу армии Нагорного Карабаха Микаэля Арутюняна
Военный следственный департамент СК Армении задержал бывшего командующего армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Микаэля Арутюняна. Он обвиняется в служебной халатности во время обороны города Шуши осенью 2020 года.
В пресс-службе ведомства пояснили, что с 30 октября по 9 ноября 2020 года при организации обороны города Шуши и прилегающих районов халатность Микаэля Арутюняна на службе повлекла за собой тяжёлые последствия.
"Вооружённые силы противника взяли под свой контроль город Шуши и его окрестности, подразделения армии обороны понесли потери", — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в Нагорном Карабахе получил ранение военнослужащий Армении после нарушения режима прекращения огня со стороны Вооружённых сил Азербайджана.
Скриншот YouTube / СК Армении