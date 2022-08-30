В Швейцарии полицейские отпустили участниц Pussy Riot, задержанных за граффити

Три участницы группы Pussy Riot — Мария Алёхина, Людмила Штейн и Тасо Плетнер — были задержаны в общине Ваберн в швейцарском Берне за нанесение на стену здания граффити антивоенного содержания. Об этом пишет во вторник газета Blick.

Россиянки были доставлены в полицейский участок в понедельник вечером. Правоохранители подтвердили, что три женщины действительно были задержаны, но подтверждать или опровергать информацию о том, что это именно участницы Pussy Riot, не стали.