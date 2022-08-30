В Швейцарии полицейские отпустили участниц Pussy Riot, задержанных за граффити
Три участницы группы Pussy Riot — Мария Алёхина, Людмила Штейн и Тасо Плетнер — были задержаны в общине Ваберн в швейцарском Берне за нанесение на стену здания граффити антивоенного содержания. Об этом пишет во вторник газета Blick.
Россиянки были доставлены в полицейский участок в понедельник вечером. Правоохранители подтвердили, что три женщины действительно были задержаны, но подтверждать или опровергать информацию о том, что это именно участницы Pussy Riot, не стали.
"Они были задержаны и препровождены в полицейский участок для более тщательной проверки. У этих женщин был с собой аэрозольный баллончик. После проверки они были отпущены", — уточнили в полиции.
Напомним: одна из участниц группы, Мария Алёхина, вместе с муниципальным депутатом Басманного района Москвы Людмилой Штейн проходила по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. В сентябре 2021 года суд приговорил участницу Pussy Riot к одному году ограничения свободы. 21 апреля Алёхиной заменили меру на реальный срок. Согласно решению суда, она должна провести в колонии общего режима три недели. Сама подсудимая не явилась на заседание, а МВД РФ объявило её в розыск. В мае она уехала из России с планами отправиться в зарубежный тур в составе группы.