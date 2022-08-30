Психолог перечислила основные признаки подростковой депрессии

Апатия и плохой сон, а также отсутствие аппетита и частая смена настроения могут являться признаками подростковой депрессии. Об этом в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рассказала психолог-консультант организации "Врачи детям" Светлана Шуваева.

Раньше ребёнок мог увлекаться спортом, у него было много друзей, он активно с ними созванивался, гулял, общался в Интернете. Однако вдруг ситуация изменилась — он перестал проводить время с товарищами и увлекаться хобби, которые раньше приносили удовольствие, всё это также говорит о наличии у подростка каких-то жизненных проблем, о которых ему не всегда хочется рассказывать близким, добавила врач.

По словам Шуваевой, если вовремя не начать прорабатывать проблемы, они могут привести к суицидальным мыслям и саморазрушительному поведению. Так, ребята могут бесплатно обратиться в интернет-службу профессиональной психологической поддержки проекта "Помощь рядом", добавила она. А на сайте есть анонимный чат со специалистом, где также можно задать вопрос и поделиться переживаниями.

"Нельзя обвинять ребёнка, нельзя обесценивать его проблему, говорить, что "всё это ерунда, у всех свои сложности, все справляются, а ты один не справляешься". Это только усугубляет состояние ребёнка", — подчеркнула специалист.