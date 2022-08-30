Большинство родителей поддерживают единую форму одежды в школах

На сегодняшний день практически во всех образовательных учреждениях страны введена школьная форма. Многие родители поддерживают это решение, но есть и те, кто выступает против. Опрос на эту тему провёл kp.ru.

Исследование показало, что школьная форма пользуется симпатией среди всех поколений. Большинство россиян признались, что рады тому, что школьники ходят на занятия в такой одежде. Они убеждены в том, что она способствует дисциплине учеников и помогает им настроиться на учебный лад, таким мнением поделились 51% опрошенных. 23% респондентов уверены — это уравнивает детей из бедных и богатых семей, а 18% убеждены, что одежда никак не влияет на учебный процесс.

Но есть и те, кто выступает против единого дресс-кода. Например, 5% выступили против ношения формы и считают её покупку лишними тратами, ещё 3% думают, что детям надо давать самовыражаться. Некоторые уверены, что если уж школы и вводят форму для учеников, то должны предоставлять её бесплатно.

"Это дорого, поэтому заботы о форме государство должно перенять на себя. И выдавать форменную одежду так же, как выдают солдатам, полиции или прокуратуре", — считает участник опроса.