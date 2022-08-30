"Русофобское кудахтанье": Медведев заявил, что запрет выдачи "шенгена" россиянам покажет истинное лицо ЕС
Медведев: ЕС покажет истинное лицо, запретив шенгенские визы россиянам
Евросоюз, приняв решение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам, покажет истинное лицо европейцев. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", — написал он в телеграм-канале.
Медведев отметил, что после принятия такого решения ЕС "меньше будет отвлекать враньём и бредовыми посулами" РФ и её граждан от "Операции Z". Пост он закончил фразой A la guerre comme a la guerre, что в переводе означает "На войне как на войне".
Сегодня, 30 августа, главы МИД стран ЕС намерены остановить соглашение с Россией о визах. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что полный запрет на выдачу виз россиянам не получит поддержки в ЕС. По его словам, необходим более избирательный подход к решению этого вопроса. К негативно настроенным к России странам Прибалтики уже присоединились Нидерланды.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина