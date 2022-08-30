"Русофобское кудахтанье": Медведев заявил, что запрет выдачи "шенгена" россиянам покажет истинное лицо ЕС

Евросоюз, приняв решение о запрете выдачи шенгенских виз россиянам, покажет истинное лицо европейцев. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Европейские начальнички достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы гражданам нашей страны. Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу. Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России", — написал он в телеграм-канале.