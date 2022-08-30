Аналитик Гуреев предрёк сложности для россиян с получением шенгенских виз

Евросоюз вряд ли полностью запретит выдачу шенгенских виз россиянам, однако получить их станет сложнее. Об этом заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

В ЕС действует единый визовый кодекс, куда очень сложно внести законодательные изменения, заметил он. Поэтому европейские политики могут пересмотреть или аннулировать гарантии об упрощённом визовом режиме с Россией.

"Для нас это означает, что визы подорожают, увеличатся сроки их выдачи и сократится срок пребывания в странах Шенгенского соглашения", — приводит его слова телеканал "360".