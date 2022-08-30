Аналитик Гуреев предрёк сложности для россиян с получением шенгенских виз
Евросоюз вряд ли полностью запретит выдачу шенгенских виз россиянам, однако получить их станет сложнее. Об этом заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.
В ЕС действует единый визовый кодекс, куда очень сложно внести законодательные изменения, заметил он. Поэтому европейские политики могут пересмотреть или аннулировать гарантии об упрощённом визовом режиме с Россией.
"Для нас это означает, что визы подорожают, увеличатся сроки их выдачи и сократится срок пребывания в странах Шенгенского соглашения", — приводит его слова телеканал "360".
При этом данный вопрос может стать камнем преткновения внутри самого Евросоюза, который может привести к расколу, добавил Гуреев.
Сегодня, 30 августа, главы МИД стран ЕС намерены остановить соглашение с Россией о визах. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что полный запрет на выдачу виз россиянам не получит поддержки в ЕС. По его словам, необходим более избирательный подход к решению этого вопроса. К негативно настроенным к России странам Прибалтики уже присоединились Нидерланды.
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