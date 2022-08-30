Прокуратура Москвы раскрыла, с чем связан иск к Oxxxymiron
В Прокуратуре Москвы рассказали, что иск к Oxxxymiron связан с оправданием насилия
В пресс-службе московской прокуратуры объяснили, что иск к рэперу Мирону Фёдорову (Oxxxymiron) направлен из-за песни артиста, в которой ведомство усмотрело "публичное оправдание идеологии насилия".
"Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия", — сообщается на сайте надзорного органа.
Речь идёт о песне и видеоклипе "Последний звонок". В столичной прокуратуре также подчеркнули, что клип исполнителя на эту песню размещён в Сети и находится в свободном доступе.
Накануне прокурор Москвы потребовал признать экстремистскими произведения рэпера. А ранее Лайф рассказывал, что музыкальный критик Павел Рудченко составил перечень недружественных России артистов, назвав его позорным. В него вошёл в том числе и Oxxxymiron. Он открыто выступал против российской военной спецоперации на Украине.