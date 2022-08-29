"Пусть катится обратно": Борисова назвала предательницей вернувшуюся в Россию Пугачёву
Дана Борисова раскритиковала вернувшуюся в Россию Пугачёву
Телеведущая Дана Борисова уверена, что вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва может даже не надеяться на былую популярность среди соотечественников, как и её супруг Максим Галкин. По словам собеседницы Лайфа, даже несмотря на свою беззлобность, она испытала некое злорадство по отношению к тем, кто уехал.
"Честно, я рада, что им здесь точно не будет востребованности никакой. Конечно, ей надо какие-то свои финансовые проблемы решать, это всё можно понять. Но я этих артистов всех вычеркнула", — сказала Борисова.
По словам ведущей, её особенно разочаровал Галкин, который раньше ей очень импонировал: последние заявления юмориста "просто унижают нас всех".
"Её вариант уже точно — пусть катится обратно. Конечно, востребованность упадёт. Она (Пугачёва. — Прим. ред.) стала всё равно предательницей для нас для всех. Как ни крути, в самое тяжёлое время без всяких объяснений уехала" — прокомментировала Борисова.
Собеседница Лайфа отметила, что видео с вернувшейся Пугачёвой хорошо отражает её решение: певица пнула дверь машины ногой, как будто "дала пенделя — встречайте". По словам телеведущей, Примадонна уже может не рассчитывать ни на какую востребованность и Борисова уже точно не готова посещать концерты "человека, который так себя показал".
Напомним, Алла Пугачёва стала одной из тех звёзд, кто уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. По её словам, вместе с мужем — юмористом Максимом Галкиным — и наследниками она отправилась на отдых и лечение. Позднее народную артистку заметили в Юрмале. Однако 27 августа дизайнер Игорь Гуляев сообщил о возвращении Пугачёвой, а накануне она озвучила настоящую причину отъезда из России.