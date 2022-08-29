"Пусть катится обратно": Борисова назвала предательницей вернувшуюся в Россию Пугачёву

Телеведущая Дана Борисова уверена, что вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва может даже не надеяться на былую популярность среди соотечественников, как и её супруг Максим Галкин. По словам собеседницы Лайфа, даже несмотря на свою беззлобность, она испытала некое злорадство по отношению к тем, кто уехал.

"Честно, я рада, что им здесь точно не будет востребованности никакой. Конечно, ей надо какие-то свои финансовые проблемы решать, это всё можно понять. Но я этих артистов всех вычеркнула", — сказала Борисова.

По словам ведущей, её особенно разочаровал Галкин, который раньше ей очень импонировал: последние заявления юмориста "просто унижают нас всех".

"Её вариант уже точно — пусть катится обратно. Конечно, востребованность упадёт. Она (Пугачёва. — Прим. ред.) стала всё равно предательницей для нас для всех. Как ни крути, в самое тяжёлое время без всяких объяснений уехала" — прокомментировала Борисова.