Захарова назвала по-настоящему самоубийственными обстрелы Киевом Запорожской АЭС
Непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ опасны и разрушительны. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Как подчеркнула дипломат в эфире телеканала "Россия 24", действия киевского режима иначе, кроме как по-настоящему самоубийственными, назвать невозможно.
"Бесконечные нападения на станцию, создание прямых угроз ядерному объекту — это было не просто деструктивно и опасно, а, ещё раз подчеркну, самоубийственно", — сказала Захарова.
Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что миссия Международного агентства прибудет на Запорожскую АЭС на текущей неделе. О том, что представительство МАГАТЭ для визита на ЗАЭС сформировано, стало известно в субботу, 27 августа, об этом проинформировала газета The New York Times. В миссии значится 14 представителей нейтральных стран. По данным издания, от США и Великобритании в состав делегации никого не включили.
Telegram / Мария Захарова