Захарова назвала по-настоящему самоубийственными обстрелы Киевом Запорожской АЭС

Непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ опасны и разрушительны. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Как подчеркнула дипломат в эфире телеканала "Россия 24", действия киевского режима иначе, кроме как по-настоящему самоубийственными, назвать невозможно.

"Бесконечные нападения на станцию, создание прямых угроз ядерному объекту — это было не просто деструктивно и опасно, а, ещё раз подчеркну, самоубийственно", — сказала Захарова.