Семь памятников на Севере РФ присоединились к проекту "Архитектурный перископ"

Соцсеть "Одноклассники" совместно с фондом "Внимание" запустили второй сезон проекта "Архитектурный перископ", который посвящён разрушающимся памятникам. Так, на интерактивной карте появилось семь новых объектов, находящихся на Севере России.

Отметим, что впервые у пользователей есть возможность "услышать" данные памятники. Так, доступны семь уникальных треков со звуками зданий, окружающей их природы и разговоров местных жителей.

Кроме того, в рамках "Архитектурного перископа" можно найти информацию о строительстве редких сооружений и их состоянии сейчас, а также фотографии и мнения ведущих экспертов отрасли. Пользователи могут поддержать реставрацию объектов: для этого нужно нажать на кнопку "Помочь" на сайте проекта.

"Такие проекты, как "Архитектурный перископ", помогают привлекать внимание к проблемам архитектурного наследия. Каждый объект для нас как живой, за каждым стоит история и, главное, за каждым стоят прекрасные инициативные люди. Мы хотим, чтобы вы услышали их голоса и полюбили эти места", — отметил координатор фонда "Внимание" Роман Ушаков, слова которого приводит Insideok.