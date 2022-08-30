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Регион
Опубликовано 30 августа 2022, 13:45
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Зеленскому посоветовали даже не мечтать о побеге после позора под Херсоном

Политолог Михайлов оценил возможность побега Зеленского после провального контрнаступления ВСУ под Херсоном

Власти Украины, скорее всего, попытаются использовать захлебнувшуюся попытку наступления в районе Херсона для шантажа западных партнёров — мол, если бы вы помогали нам лучше, то и манёвры оказались бы более успешными. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" озвучил политолог, директор ЦСИ стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Однако если прежде такой приём мог бы прокатить, то теперь этого не будет: недовольство Запада украинским президентом Владимиром Зеленским слишком велико, считает эксперт.

"Уже впрямую говорится, что Зеленскому доверия нет: сплошная коррупция и грабёж тех же поставок гуманитарной и военной помощи, распродажа на стороне. То есть просто идёт накопление капиталов перед побегом у всей украинской хунты. Они думают, что им это поможет в каких-то странах, но это не так. В случае побега те же западные партнёры их найдут везде и накажут", — уверен Михайлов.

Политолог отметил, что ситуация для киевского режима складывается трагично, их любые попытки контрнаступлений будут обращены в пепел, как это произошло под Херсоном: ВСУ потеряли массу живой силы, много танков, боевые машины пехоты, штурмовики, и всё зазря.

Что на самом деле произошло с украинским "контрнаступлением" на Херсон
Что на самом деле произошло с украинским "контрнаступлением" на Херсон

Ранее в Минобороны сообщили о провале попытки наступления ВСУ под Николаевом и Херсоном. Там добавили, что потери противника составили более 560 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились 26 танков, 23 БМП, девяти других боевых бронированных машин и двух самолётов Су-25.


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Сайт президента Украины Зеленского

Алексей Берковиц
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