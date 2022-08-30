Зеленскому посоветовали даже не мечтать о побеге после позора под Херсоном

Власти Украины, скорее всего, попытаются использовать захлебнувшуюся попытку наступления в районе Херсона для шантажа западных партнёров — мол, если бы вы помогали нам лучше, то и манёвры оказались бы более успешными. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" озвучил политолог, директор ЦСИ стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

Однако если прежде такой приём мог бы прокатить, то теперь этого не будет: недовольство Запада украинским президентом Владимиром Зеленским слишком велико, считает эксперт.

"Уже впрямую говорится, что Зеленскому доверия нет: сплошная коррупция и грабёж тех же поставок гуманитарной и военной помощи, распродажа на стороне. То есть просто идёт накопление капиталов перед побегом у всей украинской хунты. Они думают, что им это поможет в каких-то странах, но это не так. В случае побега те же западные партнёры их найдут везде и накажут", — уверен Михайлов.

Политолог отметил, что ситуация для киевского режима складывается трагично, их любые попытки контрнаступлений будут обращены в пепел, как это произошло под Херсоном: ВСУ потеряли массу живой силы, много танков, боевые машины пехоты, штурмовики, и всё зазря.