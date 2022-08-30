Глава МИД ФРГ Бербок предложила приостановить соглашение о визовом режиме с РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок выступила с предложением к Евросоюзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией. Кроме того, по её словам, нужно прекратить выдачу многолетних виз россиянам.

"Моё предложение было бы <…> приостановить соглашение об упрощённом режиме выдачи виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос особенно затронул, точно проверить, для каких целей эта виза будет выдана", — сказала министр журналистам.