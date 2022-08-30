Россиян предупредили об опасности пылесосов для здоровья

Клещи домовой пыли могут скапливаться в мешках для пылесосов, провоцируя развитие аллергии и астмы. Поэтому тканевые ёмкости желательно стирать после уборки или заменить на одноразовые бумажные. Об этом в беседе с Ura.ru сообщила энтомолог Светлана Заречная.

"Клещи домовой пыли встречаются особенно в тех помещениях, где есть ковры на полу, дорожки, и их нечасто пылесосят. Паукообразные вызывают очень тяжёлую аллергию и астму. Они очень мелкие, во время развития линяют, при встряхивании одеял, подушек их шкурки оседают в носоглотке, и человек заболевает. Клещи домовой пыли могут быть в мешках пылесосов", — объяснила она.

По словам Заречной, при включении пылесоса воздух проходит сквозь него, а вместе с ним и частички шкурок клещей, их фекалии, из-за этого может возникнуть аллергия.