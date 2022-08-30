Политолог Топорнин рассказал, как компании США могут торговать с РФ через Турцию

Американские компании ради торговли с РФ и обхода антироссийских санкций могут начать договариваться с Турцией. Об этом в беседе с РИА ФАН заявил доцент МГИМО МИД РФ, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По данным газеты Yeni Safak, бизнесмены США уже сейчас ищут возможности вернуться на российский рынок. На фоне этого некоторые компании предлагают турецким партнёрам торговать "в обмен на определённую комиссию". Число таких предложений только растёт. Топорнин отметил, что это не станет проблемой, так как Чёрное море и проливы Босфор и Дарданеллы расположены недалеко от российских портов.

При этом эксперт не считает, что крупный бизнес станет массово обходить антироссийские санкции, потому что в этом случае ему грозят как штрафы, так и судебные дела. А вот мелкие американские фирмы вполне могут торговать с Россией через посредников, считает политолог.

В этом случае идеально подходят турецкие компании, которые будут продавать в РФ товары из США, однако риск столкнуться с противодействием американского правительства останется всё равно.