"Единая Россия" открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами

"Единая Россия" открыла федеральный и региональные ситуационные центры для наблюдения за выборами. Как подчеркнул замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, его специалисты будут следить за ходом голосования и реагировать на поступающие нарушения.

"Сегодня мы даём старт работы федерального и региональных ситуационных центров, основной задачей которых является наблюдение за процедурами голосования", — сказал он в ходе открытия центра.

Перминов напомнил о том, что уже завтра начнётся досрочное голосование в пяти регионах страны. В ситуационных центрах будут работать юристы, медиаменеджеры, которые будут круглосуточно следить за ходом голосования в субъектах. Более того, сотрудники будут анализировать поступающие сообщения о возможных нарушениях, давать им правовую оценку и принимать решения о дальнейших действиях.