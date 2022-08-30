"Единая Россия" открыла ситуационные центры по наблюдению за выборами
"Единая Россия" открыла федеральный и региональные ситуационные центры для наблюдения за выборами. Как подчеркнул замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов, его специалисты будут следить за ходом голосования и реагировать на поступающие нарушения.
"Сегодня мы даём старт работы федерального и региональных ситуационных центров, основной задачей которых является наблюдение за процедурами голосования", — сказал он в ходе открытия центра.
Перминов напомнил о том, что уже завтра начнётся досрочное голосование в пяти регионах страны. В ситуационных центрах будут работать юристы, медиаменеджеры, которые будут круглосуточно следить за ходом голосования в субъектах. Более того, сотрудники будут анализировать поступающие сообщения о возможных нарушениях, давать им правовую оценку и принимать решения о дальнейших действиях.
Напомним, 8 августа в России завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц 14 регионов. За высокие посты в единый день голосования поборются кандидаты от 11 политических партий, а также два самовыдвиженца. Единый день голосования пройдёт 11 сентября.
Кадр из трансляции / vk.com / "Единая Россия"