В Китае раскритиковали НАТО из-за Украины

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь раскритиковал планы НАТО сражаться до последнего украинца. В "Твиттере" он прикрепил картинку с цитатой одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что альянс не хочет окончания конфликта.