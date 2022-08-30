В Китае раскритиковали НАТО из-за Украины
Представитель МИД КНР Лицзянь упрекнул НАТО за желание сражаться до последнего украинца
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь раскритиковал планы НАТО сражаться до последнего украинца. В "Твиттере" он прикрепил картинку с цитатой одного из основателей рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о том, что альянс не хочет окончания конфликта.
"Они будут сражаться до последнего украинца", — написал Лицзянь.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предрёк Украине тяжёлую зиму и призвал блок наладить поддержку стране. По его словам, альянс привержен долгосрочному партнёрству с Киевом, поэтому Украине нужно помочь перейти от советских стандартов вооружения на натовские.
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