Россиянам назвали одну из главных ошибок при подготовке ребёнка к школе

Период подготовки к 1 Сентября выпадает на конец отпусков, на которые родители зачастую тратят все финансы, забывая про приготовления ребёнка к школе. Об этом в беседе с РИАМО сообщил председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов.

"Немаловажно, что период подготовки к школе выпадает на летние отпуска. Некоторые родители не совсем осознанно подходят к этому, то есть не оставляют достаточного количества средств для того, чтобы закупить необходимый набор товаров и вещей для первоклашек", — сказал он.

Однако, по словам Соленова, большинство родителей всё же стараются подготовиться к школьному периоду заранее. Так, видя, что товары дорожают с каждым годом, они занимаются покупками загодя, объяснил собеседник издания. Однако есть и те, кто, приезжая из отпусков, сталкивается с нехваткой средств на минимальный набор для первоклассника.

Соленов также напомнил, что иногда не получается заранее приобрести школьную форму, так как не всегда администрация успевает сообщить о требованиях по ней заблаговременно.