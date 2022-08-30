Россиянам назвали одну из главных ошибок при подготовке ребёнка к школе
Глава "Союза отцов" назвал траты на отпуск причиной неподготовленности к 1 Сентября
Период подготовки к 1 Сентября выпадает на конец отпусков, на которые родители зачастую тратят все финансы, забывая про приготовления ребёнка к школе. Об этом в беседе с РИАМО сообщил председатель Всероссийской общественной организации "Союз отцов" Юрий Соленов.
"Немаловажно, что период подготовки к школе выпадает на летние отпуска. Некоторые родители не совсем осознанно подходят к этому, то есть не оставляют достаточного количества средств для того, чтобы закупить необходимый набор товаров и вещей для первоклашек", — сказал он.
Однако, по словам Соленова, большинство родителей всё же стараются подготовиться к школьному периоду заранее. Так, видя, что товары дорожают с каждым годом, они занимаются покупками загодя, объяснил собеседник издания. Однако есть и те, кто, приезжая из отпусков, сталкивается с нехваткой средств на минимальный набор для первоклассника.
Соленов также напомнил, что иногда не получается заранее приобрести школьную форму, так как не всегда администрация успевает сообщить о требованиях по ней заблаговременно.
Ранее флористы рассказали о наиболее популярных букетах к 1 Сентября. В тренде оказались яркие каркасные букеты с добавлением каштанов и желудей, популярны также лаконичные букеты из одной розы. Собранный флористом бюджетный букет в Московском регионе в среднем обойдётся в 1,5–2 тысячи рублей.
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