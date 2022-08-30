Глава МИД Хукстра: Нидерланды поддержат запрет на выдачу "шенгена" туристам из РФ
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна поддержит запрет на выдачу туристического "шенгена" россиянам. Его слова приводит RTL Nieuws.
"В Европе мы будем выступать за прекращение выдачи туристических виз [россиянам]", — сказал он и подчеркнул, что запрет не должен касаться других виз для россиян: учебных, для посещения семьи, по беженству и для долгосрочного проживания.
Сегодня, 30 августа, главы МИД стран ЕС намерены остановить соглашение с Россией о визах. Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что полный запрет на выдачу виз россиянам не получит поддержки в ЕС. По его словам, необходим более избирательный подход к решению этого вопроса.
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