Глава МИД Хукстра: Нидерланды поддержат запрет на выдачу "шенгена" туристам из РФ

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что страна поддержит запрет на выдачу туристического "шенгена" россиянам. Его слова приводит RTL Nieuws.

"В Европе мы будем выступать за прекращение выдачи туристических виз [россиянам]", — сказал он и подчеркнул, что запрет не должен касаться других виз для россиян: учебных, для посещения семьи, по беженству и для долгосрочного проживания.