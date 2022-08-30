Вучич выключил холодильник и свет в резиденции ради экономии электроэнергии

Президент Сербии Александр Вучич выключил холодильник и большинство осветительных приборов в резиденции ради экономии электроэнергии. Об этом он рассказал журналистам.

"Готов показать вам, как на своём этаже погасил всё искусственное освещение. Здесь не могу его выключить из-за вас. Но там всё погашено, даже малый холодильник, в котором у меня стоит Cola Zero и вода, выключил", — признался глава государства.

Он также назвал ненормальными и невозможными цены на электроэнергию, добавив, что вносит свой вклад в экономию. По словам Вучича, власти страны накануне были вынуждены импортировать четыре гигаватта электроэнергии за 2,4 миллиона евро.