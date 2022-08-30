НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 12:44

Вучич выключил холодильник и свет в резиденции ради экономии электроэнергии

Президент Сербии Александр Вучич выключил холодильник и большинство осветительных приборов в резиденции ради экономии электроэнергии. Об этом он рассказал журналистам.

"Готов показать вам, как на своём этаже погасил всё искусственное освещение. Здесь не могу его выключить из-за вас. Но там всё погашено, даже малый холодильник, в котором у меня стоит Cola Zero и вода, выключил", — признался глава государства.

Он также назвал ненормальными и невозможными цены на электроэнергию, добавив, что вносит свой вклад в экономию. По словам Вучича, власти страны накануне были вынуждены импортировать четыре гигаватта электроэнергии за 2,4 миллиона евро.

Вучич назвал цены, по которым Сербия закупает российский газ, "фантастическими"

Вучич назвал цены, по которым Сербия закупает российский газ, "фантастическими"

Ранее Вучич сообщил о поиске альтернативы топливу из России. По его словам, Сербия будет брать иракскую нефть и попытается договориться с Венесуэлой. Как добавил глава государства, Сербия "не привередлива".

Обложка ©

Сайт президента Сербии

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров