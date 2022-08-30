Прокурор запросил для врачей Белой и Сушкевич 13 лет колонии по делу о смерти младенца

Прокурор запросил по 13 лет колонии для врачей Элины Сушкевич и Елены Белой по делу о гибели младенца в роддоме. С таким ходатайством к Мособлсуду обвинитель выступил во время обсуждения вердикта присяжных.

"Прошу суд назначить наказания: Сушкевич — в виде 13 лет колонии, Белой — 13 лет колонии с лишением права занимать врачебные должности на три года", — приводит слова прокурора ТАСС.

Адвокат Сушкевич при этом заявил, что защита врачей в ходе прений настаивала на их полной невиновности. По его словам, "они не совершали никакого убийства и не должны сидеть ни дня". Приговор Сушкевич и Белой будет оглашён 6 сентября.