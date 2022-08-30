Прокурор запросил для врачей Белой и Сушкевич 13 лет колонии по делу о смерти младенца
Прокурор запросил по 13 лет колонии для врачей Элины Сушкевич и Елены Белой по делу о гибели младенца в роддоме. С таким ходатайством к Мособлсуду обвинитель выступил во время обсуждения вердикта присяжных.
"Прошу суд назначить наказания: Сушкевич — в виде 13 лет колонии, Белой — 13 лет колонии с лишением права занимать врачебные должности на три года", — приводит слова прокурора ТАСС.
Адвокат Сушкевич при этом заявил, что защита врачей в ходе прений настаивала на их полной невиновности. По его словам, "они не совершали никакого убийства и не должны сидеть ни дня". Приговор Сушкевич и Белой будет оглашён 6 сентября.
Как рассказывал Лайф, бывшей исполняющей обязанности главного врача роддома № 4 в Калининграде Елене Белой ранее было предъявлено обвинение по статье "Организация убийства малолетнего" и "Превышение должностных полномочий", а анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич — "Умышленное убийство малолетнего". По версии следствия, в ноябре 2018 года Белая, будучи и.о. главврача роддома № 4, приказала ввести смертельную дозу препарата "Магния сульфат" глубоко недоношенному младенцу. Малыш родился с массой тела 700 граммов и якобы, по мнению медиков, не выжил бы. Поэтому, как полагает следствие, Белая и Сушкевич решили не портить статистику роддома и убили ребёнка.