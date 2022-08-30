Гособвинение запросило 24 года колонии для обвиняемого в госизмене Сафронова
Иван Сафронов в Мосгорсуде. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Генпрокуратура России просит суд приговорить советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к 24 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Об этом сообщили в Московском городском суде.
Представитель надзорного ведомства Борис Локтионов призвал признать Сафронова виновным и обратился с этим требованием к суду, пишет ТАСС.
Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт. В ноябре 2021 года стало известно, что следователи завершили расследование дела. По данным адвоката обвиняемого, ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии.