Скончался создатель мультфильмов "История игрушек" и "Король Лев" Эгглстон

Аниматор, художник-постановщик и арт-директор Pixar Animation Studios Ральф Эгглстон скончался от рака поджелудочной железы. Об этом сообщает Variety.

Деятель искусства умер после продолжительной борьбы с болезнью в возрасте 56 лет. При жизни он получил "Оскар" за короткометражный анимационный фильм "О птицах" в 2001 году. Эгглстон также создал такие мультфильмы, как "Корпорация монстров", "В поисках Немо", "ВАЛЛ-И", "Тачки", "Суперсемейка" и "Головоломка". Последняя работа, в которой он принимал участие в качестве художника-разработчика, — "Душа" 2020 года.

До работы в Pixar Эгглстон трудился над такими мультфильмами, как "Аладдин", "Король Лев", "Покахонтас" и "Долина папоротников. Последний тропический лес". Свою первую премию "Энни" он получил за лучшие индивидуальные достижения в области производственного дизайна в картине "История игрушек", а потом ещё за "В поисках Немо" и "Головоломку". А в 2019 году Эгглстон был удостоен награды VIEW Visionary Award.