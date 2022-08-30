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30 августа, 11:34

Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский ночью провёл непротокольный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, обсудив миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Стороны обсудили саму миссию, логистику и вопросы безопасности её участников. Во второй половине дня президент Украины может встретиться с гендиректором МАГАТЭ и лидером миссии Рафаэлем Гросси, добавил пресс-секретарь.

В Кремле рассчитывают, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится

В Кремле рассчитывают, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится

Ранее Лайф сообщал, что направляющаяся на Запорожскую АЭС миссия МАГАТЭ прибыла в Киев. Всего в делегацию вместе с Гросси входит 14 человек.

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Офис президента Украины

Артур Лапсаков

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