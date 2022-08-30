Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский ночью провёл непротокольный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, обсудив миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

Стороны обсудили саму миссию, логистику и вопросы безопасности её участников. Во второй половине дня президент Украины может встретиться с гендиректором МАГАТЭ и лидером миссии Рафаэлем Гросси, добавил пресс-секретарь.