Зеленский и Макрон ночью обсудили миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский ночью провёл непротокольный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном, обсудив миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Стороны обсудили саму миссию, логистику и вопросы безопасности её участников. Во второй половине дня президент Украины может встретиться с гендиректором МАГАТЭ и лидером миссии Рафаэлем Гросси, добавил пресс-секретарь.
Ранее Лайф сообщал, что направляющаяся на Запорожскую АЭС миссия МАГАТЭ прибыла в Киев. Всего в делегацию вместе с Гросси входит 14 человек.
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