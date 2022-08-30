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30 августа, 11:32

Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске

<p>Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/turchak_andrey/482" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АНДРЕЙ ТУРЧАК Z</a></p>

Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

Секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак вручил медали "За отвагу" военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Эта бригада входит в состав 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и с первых дней принимает участие в специальной военной операции на территории Луганской Народной Республики.

"Ваш вклад в наше общее дело трудно переоценить. Спасибо за отношение к службе, решение задач, которые поставил Верховный главнокомандующий по освобождению территории Донбасса, Украины. За возвращение Русского мира. Это не громкие слова — вы сами там были, сами всё знаете. Бригаде — спасибо за освобождение Луганской Народной Республики и выполнение новых задач, которые поставлены Министерством обороны. Всем вашим товарищам слова глубокой благодарности", — подчеркнул Турчак.

  • Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Фото © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
    Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Фото © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
  • Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Фото © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
    Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Фото © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
  • Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Фото © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
    Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Фото © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
  • Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Фото © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z
    Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Фото © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

Андрей Турчак вручил награды военнослужащим 39-й мотострелковой бригады в Южно-Сахалинске. Фото © t.me / АНДРЕЙ ТУРЧАК Z

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Стоит заметить, что "Единая Россия" со своей стороны прилагает максимум усилий для помощи военнослужащим и их семьям. Так, принят закон, благодаря которому участники спецоперации получают статус "участника боевых действий". Кроме того, для их детей действуют льготы при поступлении в вузы. А на днях партия внесёт законопроект, который обеспечит бесплатное социальное обслуживание для инвалидов боевых действий. Андрей Турчак в заключение подчеркнул, что меры поддержки будут расширены.

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Оксана Попова

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