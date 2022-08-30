"Дальше пути нет": 18-летняя российская фигуристка закончила карьеру из-за "эмоционального насилия"

"Да, моя дочь Диана уходит из спорта! Это её личное осознанное решение, которое я принимаю и уважаю! Точка невозврата. Дальше пути нет. Эмоциональное насилие действительно было, его было много в спортивной жизни моего ребёнка, море слёз выплакала Диана, только она одна знает, чего ей это стоило", — написала мать спортсменки.