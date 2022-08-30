"Дальше пути нет": 18-летняя российская фигуристка закончила карьеру из-за "эмоционального насилия"
Российская фигуристка Мухаметзянова закончила карьеру в 18 лет
Российская фигуристка Диана Мухаметзянова приняла решение завершить спортивную карьеру в возрасте 18 лет. Об этом в соцсетях написала её мать Эльмира Мухаметзянова.
"Да, моя дочь Диана уходит из спорта! Это её личное осознанное решение, которое я принимаю и уважаю! Точка невозврата. Дальше пути нет. Эмоциональное насилие действительно было, его было много в спортивной жизни моего ребёнка, море слёз выплакала Диана, только она одна знает, чего ей это стоило", — написала мать спортсменки.
Добавим, что Мухаметзянова выступала в парном катании. Вместе с Ильёй Мироновым она взяла серебро на юношеских Олимпийских играх 2020 года и стала второй в финале юниорского Гран-при сезона 2019/2020.
ТАСС / Олег Бухарев