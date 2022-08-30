"Папу не убьют?": В Туапсе охранник избил туриста дубинкой, когда тот пытался пройти с семьёй на пляж

Сотрудник частного охранного предприятия в курортном городе Туапсе Краснодарского края избил туриста за попытку пройти к пляжу. Об инциденте сообщил телеграм-канал "Подъём", а кадры с потасовкой появились в Сети.

Сотрудник ЧОПа напал на семью туристов, которые пытались пройти на пляж. Видео © Telegram / Подъём

Охранник начал пререкаться с отдыхающими, которые хотели пройти к морю через КПП, а после и вовсе избил мужчину на глазах у его семьи. Россиянин дал отпор, выхватив у чоповца дубинку. У малыша, наблюдавшего за дракой из коляски, началась истерика.

Супруга туриста попросила охранника отстать от них и пригрозила жалобой в полицию. Но сотрудник ЧОПа не успокоился и начал угрожать паре с ребёнком пистолетом.

"Было заявление. По данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение согласно законодательству", — прокомментировали инцидент в УМВД РФ по Краснодарскому краю.