"Папу не убьют?": В Туапсе охранник избил туриста дубинкой, когда тот пытался пройти с семьёй на пляж
В Туапсе охранник избил туриста дубинкой, когда тот пытался пройти с семьёй на пляж
Сотрудник частного охранного предприятия в курортном городе Туапсе Краснодарского края избил туриста за попытку пройти к пляжу. Об инциденте сообщил телеграм-канал "Подъём", а кадры с потасовкой появились в Сети.
Сотрудник ЧОПа напал на семью туристов, которые пытались пройти на пляж. Видео © Telegram / Подъём
Охранник начал пререкаться с отдыхающими, которые хотели пройти к морю через КПП, а после и вовсе избил мужчину на глазах у его семьи. Россиянин дал отпор, выхватив у чоповца дубинку. У малыша, наблюдавшего за дракой из коляски, началась истерика.
Супруга туриста попросила охранника отстать от них и пригрозила жалобой в полицию. Но сотрудник ЧОПа не успокоился и начал угрожать паре с ребёнком пистолетом.
"Было заявление. По данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение согласно законодательству", — прокомментировали инцидент в УМВД РФ по Краснодарскому краю.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве кандидату в депутаты сломали позвоночник из-за отказа вызвать такси незнакомцу. По словам пострадавшего, некий мужчина на улице потребовал у него заказать такси, но тот отказался и попытался уйти, после чего злоумышленник стал преследовать его, выкрикивая оскорбления.
Telegram / Подъём