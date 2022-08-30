В Совфеде возложили на Запад ответственность за конфликт на Украине

Если Киев не хотят приводить в чувство с запада, то это нужно сделать с востока. А во всём происходящем на Украине с точки зрения фатальных угроз мира виноваты именно лидеры западных стран. Об этом в телеграм-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

"Прямая ответственность за происшедшее и продолжающее происходить на Украине с точки зрения возникновения фатальных угроз миру и безопасности — на западных покровителях Киева, безответственных и циничных. И если Киев не желают приводить в чувство с западной стороны, то это приходится делать с восточной. Иного не дано", — написал он.

По словам политика, Германия и Франция в качестве гарантов Минских соглашений должны были в своё время требовать от Украины безусловного выполнения договорённостей, а не возлагать фарисейски на Москву всю ответственность. Им также стоило пресечь игры Киева про "коренные народы" и заставить его соблюдать права всех национальностей, особенно русскоязычного населения. А сейчас, продолжил Косачёв, США и их союзникам по НАТО достаточно назвать обстрелы Запорожской АЭС безответственными провокациями властей Украины и снять в Европе угрозу ядерной катастрофы.

"Ничего из этого не было сделано ранее и не делается сейчас. Киев, злоупотребляя безнаказанностью, отвязался по полной", — отметил политик.

Он уверен, что все ситуации, которые потрясли мир в последнее время, можно было предотвратить или купировать, тогда положение было бы мирным и безопасным для всех. Косачёв сравнил это с опухолями в онкологии: "чем раньше, тем эффективнее и надёжнее".