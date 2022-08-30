ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 августа 2022, 11:25

В Совфеде возложили на Запад ответственность за конфликт на Украине

Косачёв: Если Киев не приводят в чувство с запада, то это нужно сделать с востока

Если Киев не хотят приводить в чувство с запада, то это нужно сделать с востока. А во всём происходящем на Украине с точки зрения фатальных угроз мира виноваты именно лидеры западных стран. Об этом в телеграм-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

"Прямая ответственность за происшедшее и продолжающее происходить на Украине с точки зрения возникновения фатальных угроз миру и безопасности — на западных покровителях Киева, безответственных и циничных. И если Киев не желают приводить в чувство с западной стороны, то это приходится делать с восточной. Иного не дано", — написал он.

По словам политика, Германия и Франция в качестве гарантов Минских соглашений должны были в своё время требовать от Украины безусловного выполнения договорённостей, а не возлагать фарисейски на Москву всю ответственность. Им также стоило пресечь игры Киева про "коренные народы" и заставить его соблюдать права всех национальностей, особенно русскоязычного населения. А сейчас, продолжил Косачёв, США и их союзникам по НАТО достаточно назвать обстрелы Запорожской АЭС безответственными провокациями властей Украины и снять в Европе угрозу ядерной катастрофы.

"Ничего из этого не было сделано ранее и не делается сейчас. Киев, злоупотребляя безнаказанностью, отвязался по полной", — отметил политик.

Он уверен, что все ситуации, которые потрясли мир в последнее время, можно было предотвратить или купировать, тогда положение было бы мирным и безопасным для всех. Косачёв сравнил это с опухолями в онкологии: "чем раньше, тем эффективнее и надёжнее".

Песков: Спецоперация на Украине идёт по плану, все цели будут достигнуты
Песков: Спецоперация на Украине идёт по плану, все цели будут достигнуты

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация на Украине направлена на предотвращение третьей мировой войны. По словам зампреда Совбеза РФ, СВО также связана с угрозой для жизненных интересов России.

BannerImage

Сайт Совета Федерации

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Константин Косачев
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar