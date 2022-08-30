НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 августа, 11:13

Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Александр Измоденов

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, восьмикратный чемпион СССР Александр Измоденов умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Георгиевича", — говорится в сообщении.

Умер один из самых титулованных баскетболистов НБА

Умер один из самых титулованных баскетболистов НБА

Измоденов выступал в составе свердловского клуба СКА, с которым выигрывал не только чемпионат СССР, но и Кубок европейских чемпионов. Кроме того, он является кавалером ордена Дружбы народов и ордена "Знак Почёта".

Обложка ©

Федерация хоккея с мячом

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров