Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Александр Измоденов
Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, восьмикратный чемпион СССР Александр Измоденов умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.
"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Георгиевича", — говорится в сообщении.
Измоденов выступал в составе свердловского клуба СКА, с которым выигрывал не только чемпионат СССР, но и Кубок европейских чемпионов. Кроме того, он является кавалером ордена Дружбы народов и ордена "Знак Почёта".
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