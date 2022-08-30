Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Александр Измоденов

Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом, восьмикратный чемпион СССР Александр Измоденов умер на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея с мячом России.

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Георгиевича", — говорится в сообщении.